Москва, 4 января, 2025, 08:24 — ИА Регнум. В России до 1 июля 2025 года появится новый банковский продукт ― социальный вклад. Об этом 4 января со ссылкой на источники сообщила «Российская газета».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

К запуску таких вкладов готовятся пока только 13 системно значимых банков. Остальные должны будут запустить новые банковские продукты с 1 января 2027 года.

Уточняется, что социальный вклад разработан для людей с невысокими доходами, получающих государственную поддержку, ставка по нему будет выгоднее, чем по другим. По законодательству, её определят, исходя из доходности банка. Ставка также должна соответствовать максимальной ставке по вкладам до года для розничных клиентов. Исключением являются акционные вклады.

На вкладе можно будет разместить не более 50 тыс. рублей. Его можно будет в любое время пополнить и снять с него средства без комиссий и уменьшения процентной ставки, а проценты по вкладу будут выплачиваться ежемесячно на указанный человеком счёт.

Открыть такой вклад можно будет через портал «Госуслуги». При этом в числе условий указано, что социальный вклад у человека может быть только один. За этим банки будут следить с помощью специального реестра.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 22 июля 2024 года подписал закон, который предусматривает создание особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами. Речь идёт о социальном банковском счёте и социальном банковском вкладе. На них можно будет внести не более 50 тыс. рублей. Размещение денежных средств в иностранной валюте при этом не допускается.

Договор социального банковского вклада будут заключать на срок, равный году. Также есть возможность его продлить. На остаток средств на счёте банк будет ежедневно начислять проценты.

Закон разработали для поддержки россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию. Открытый банковский вклад позволит им получать гарантированные доходы, говорится в пояснительной записке к документу.

Налоговый консультант Екатерина Пирогова рассказала, что некоторые группы россиян могут получить вычеты с налогов по вкладам. Таким правом могут воспользоваться пенсионеры, студенты, домохозяйки, индивидуальные предприниматели и люди с небольшими доходами, если они работают без заключения трудового договора или по договору гражданско-правового характера (ГПХ) или сдают в аренду имущество без применения налога на профессиональный доход (являются самозанятыми).