Новокузнецк, Кемеровская область, 4 января, 2025, 11:57 — ИА Регнум. В Новокузнецке Кемеровской области сотрудники полиции разыскали пропавшего мальчика. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Об исчезновении ребёнка в полицию 3 января сообщила местная жительница. По словам женщины, опекаемый ею внук ушёл из дома ещё 1 января. Она искала мальчика самостоятельно, но после безуспешных попыток решила обратиться в правоохранительные органы.

Поиски организовали незамедлительно. Ориентировки на пропавшего 11-летнего мальчика передали патрульным нарядам, а также распространили в СМИ и соцсетях.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска обследовали улицы и дворы Куйбышевского района, места возможного появления мальчика, опрашивали круг его друзей и знакомых», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ребёнка инспекторы по делам несовершеннолетних заметили на одной из улиц города поздно вечером 3 января. В отделе полиции он рассказал, что решил погулять в новогодние каникулы, ночевал, где придётся, а днём проводил время в торгово-развлекательных центрах.

В настоящее время устанавливаются дополнительные обстоятельства произошедшего и проводится проверка ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 декабря в Единую дежурно-диспетчерскую службу ЯНАО поступила информация о женщине с детьми, которые пропали в окрестностях фактории Порц-Яха. Спасатели на двух снегоходах отправились в тундру, где пропавших своими силами разыскивали родственники. Женщину с детьми нашли 1 января живыми и доставили в село Яр-Сале.

В Нижнем Тагиле осенью прошлого года три дня искали девочку. 31 августа она не вернулась домой с прогулки. В тот же вечер её отец обратился в полицию. В первые сутки удалось найти телефон 11-летней школьницы. 3 сентября тело девочки нашли в подвале дома, в котором она жила. В изнасиловании и убийстве девочки обвинили мужчину, жившего по соседству.