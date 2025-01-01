Салехард, 1 января, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Спасатели нашли женщину и двух детей, ранее пропавших в тундре в Ямальском районе. Об этом сообщили 1 января ТАСС в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа.

МЧС РФ/РИА Новости

«Они найдены живыми», — сообщили агентству.

Женщину и детей доставили в село Яр-Сале. Об их состоянии не сообщается.

Информация о женщине с детьми, которые пропали в окрестностях фактории Порц-Яха, поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу района вечером 31 декабря. Спасатели на двух снегоходах отправились в тундру, где пропавших своими силами разыскивали родственники.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Усть-Майском районе Якутии спасли мужчину, который заблудился после участия в тушении пожара и десять дней плутал по лесу. Он пил воду из луж и дважды видел медведя, а затем всё-таки смог выйти к людям. Истощённого и обезвоженного мужчину на вертолёте отправили в больницу.

В июне в Свердловской области в лесу пропали 13-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые возвращались с рыбалки вместе со своим дедом и двумя собаками. В пути дети и мужчина потеряли друг друга. Подростков нашли живыми через три дня и доставили в больницу с обезвоживанием.