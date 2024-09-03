Посёлок Бугры, Ленинградская область, 3 сентября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Школьница 12 лет 1 сентября не вернулась домой после прогулки с собакой в посёлке Бугры Ленинградской области. Её поиски продолжаются. Об этом 3 сентября сообщили в полиции по Санкт-Петербургу и области.

Petrov Sergey/Global Look Press

Примерно в 15:30 мск девочка пошла выгуливать рыжего шпица, но ни она, ни собака не пришли обратно в дом.

Полицейские приступили к поиску ребёнка 2 сентября. По их информации, на улицу девочка вышла в синих джинсах и белых босоножках. У неё светлые волосы длиной чуть ниже плеч и серые глаза. Рост пропавшей порядка 150 см.

С собой у девочки был розовый рюкзак с изображением радуги и раскладной мобильник.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября в Нижнем Тагиле обнаружили тело школьницы, пропавшей четыре дня назад. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ребёнок жил с отцом, мать недавно скончалась от онкологического заболевания. Девочка 31 августа отпросилась на прогулку, но в назначенное время не вернулась.