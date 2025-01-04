Нью-Йорк, США, 4 января, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп назвал фарсом и политической атакой решение судьи в Нью-Йорке Хуана Мерчана назначить ему вынесение приговора по делу о фальсификации деловой документации на 10 января. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

Jabin Botsford/AP/TASS Дональд Трамп

30 мая 2024 года жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты 130 тыс. долларов бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. 4 января Мерчан назначил вынесение приговора по данному делу на 10 января (до инаугурации избранного президента) и обязал его предстать перед судом.

«Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом», — указал республиканец в публикации.

Трамп отметил, что данное решение судьи противоречит Конституции Соединённых Штатов Америки и может вовсе «положить конец президентству в том виде, каким мы его знаем».

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Трамп через адвокатов подал ходатайство в суд Нью-Йорка с просьбой прекратить дело в его отношении. Республиканец сослался на решение главы Белого дома Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера. Защита считает, что дело никогда не было бы возбуждено, если бы не политические взгляды Трампа и не политическая угроза, которую он представляет для коррумпированных политиков в Вашингтоне и за его пределами.