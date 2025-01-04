* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 4 января, 2025, 09:55 — ИА Регнум. В отношении историка Тамары Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбудили новое уголовное дело, связанное с реабилитацией нацизма. Об этом 4 января сообщили в силовых структурах.

Кадр из видео Тамара Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«В отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием интернета»), ― уточнил в беседе с «РИА Новости» представитель силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня 2024 года прокуратура направила следствию материалы проверки в отношении историка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. На одном из видеохостингов выявили администрируемый Эйдельман канал. В нём на видеозаписи обнаружили высказывания, выражавшие явное неуважение ко Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества.

Следствие 28 июня возбудило уголовное дело в отношении Эйдельман по статье о реабилитации нацизма. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 млн до 5 млн рублей, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на этот же период.

26 декабря прошлого года Дорогомиловский суд Москвы привлёк Эйдельман к административной ответственности по статье о дискредитации армии. Ей назначили административный штраф в размере 50 тыс. рублей.

Минюст внёс Эйдельман в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.