* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 июня, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Следствие возбудило уголовное дело в отношении историка Тамары Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по статье о реабилитации нацизма, сообщило столичное управление прокуратуры 28 июня.

Tamara Eidelman/YOUTUBE Тамара Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«По материалам проверки прокуратуры Москвы в отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — заявили в ведомстве.

Прокуратура будет контролировать ход расследования.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня прокуратура направила следствию материалы проверки в отношении историка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма. На одном из видеохостингов выявили администрируемый Эйдельман канал. В одной из видеозаписей обнаружили высказывания, выражавшие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества, отметила прокуратура.

Минюст внёс Эйдельман в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.

В апреле 2024 года в Омске правоохранители задержали священнослужителя греко-католической церкви по подозрению в реабилитации нацизма. Священнослужитель публично демонстрировал на территории прихода «икону» с изображением на ней пособников нацизма, а также распространял во время богослужений среди прихожан идеи превосходства украинского народа над русским, сообщила ФСБ.