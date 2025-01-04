Москва, 4 января, 2025, 09:35 — ИА Регнум. Работодатель должен оплатить сотруднику все больничные дни даже в новогодние праздники. Об этом 4 января в беседе с RT сообщил доктор юридических наук, декан факультета права Высшей школы экономики (НИУВШЭ), профессор Вадим Виноградов.

Maurizio Gambarini/DPA/TASS

«Поскольку все работающие застрахованы и за сотрудника выплачиваются страховые взносы, то ему будут оплачены все календарные дни, указанные в листе временной нетрудоспособности»,— отметил эксперт.

Он напомнил, что заболевший работник должен оформить больничный лист в поликлинике или больнице. При расчёте суммы оплаты учитывают среднедневную заработную плату, количество дней заболевания и страховой стаж. Так, чем дольше сотрудник проработал, тем больше будет сумма выплаты.

«При стаже менее пяти лет пособие составляет 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, и при стаже более восьми лет — 100%», — добавил юрист.

Виноградов пояснил, что среднедневной заработок считают, исходя из доходов работника за два года, предшествующих дате начала заболевания. Так, если больничный лист открыт начиная с 1 января 2025 года, то будут учтены 2024 и 2023 годы, а если в конце 2024 года, тогда в расчёт войдут 2023 и 2022 годы.

Как сообщало ИА Регнум, в России планируется ввести новый порядок выдачи больничных листов. Согласно проекту приказа, подготовленного Минздравом, он начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.

Нововведения затронут тех, кто часто берёт больничный. Для россиян, которых в течение полугода признавали нетрудоспособными четыре раза и более, введут ограничение. Листок нетрудоспособности этим гражданам будут выдавать на срок до трёх календарных дней, его продление возможно только по решению врачебной комиссии.

Новые правила предусматривают учёт количества выданных листков нетрудоспособности. Это позволит не учитывать случаи, не связанные с состоянием собственного здоровья, и сосредоточиться на выявлении системных проблем. В Минздраве пояснили, что цель нововведения — улучшить качество оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что максимальную выплату по больничному листу в РФ увеличат. Выплаты по больничному регулярно индексируют, и в ближайшие годы максимальный размер за день вырастет с сегодняшних 4 тыс. рублей до 5,7 тыс. рублей в 2025 году и до 6,8 тыс. рублей — в 2026-м. В 2026 году размер максимальной выплаты по больничному составит 207,6 тыс. рублей в месяц.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее заявила, что больничные, в том числе по беременности и родам, в 2025 году вырастут в связи с повышением МРОТ.