Москва, 2 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. В Росси до 6,8 тыс. рублей в день будет увеличена максимальная выплата по больничному листу, сообщили 2 ноября «Известия».

Александр Куликов ИА Регнум

Выплаты по больничному регулярно индексируют, и в ближайшие годы максимальный размер за день вырастет с сегодняшних 4 тыс. рублей до 5,7 тыс. рублей в 2025 году и до 6,8 тыс. рублей — в 2026-м.

В 2026 году размер максимальной выплаты по больничному составит 207,6 тыс. рублей в месяц.

Размер выплаты по больничному листу зависит от страхового стажа и зарплаты. При стаже до пяти лет размер выплаты составляет 60% от его среднего заработка за два предыдущих года. При стаже пять — восемь лет размер выплаты составляет 80%, свыше восьми лет — 100%, но не более максимального лимита.

При расчёте выплаты учитывается официальный доход на всех местах работы до вычета НДФЛ. Чтобы определить среднедневной заработок человека, складывают начисленную за два последних года зарплату и делят её на 730 — фиксированное количество дней в двух годах.

Для расчёта пособия установлен лимит по размеру учитываемого дохода. В прошлом году он составлял 1,9 млн рублей, в этом —2,2 млн рублей. Если человек заработал больше этой суммы, базой для определения размера больничного будет максимальная величина (то есть 2,2 млн рублей). Минимальное значение должно быть не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Учитывая все эти показатели, чтобы в 2026 году размер больничного был равен максимальным 6,8 тыс. рублям в день (до вычета НДФЛ), нужен стаж от восьми лет и зарплата от 183 тыс. рублей в месяц в 2024 году и 233 тыс. рублей — в 2025-м. Получается, что если человек при том же стаже получает больше этой суммы, ему становится невыгодно уходить на больничный.

Комментируя эти данные, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский отметил, что сотрудники избегают больничных, особенно когда их стаж работы не очень высок и оформление пособия невыгодно.

По словам эксперта Михаила Косова из Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, некоторые люди считают процесс оформления больничного непонятным, хотя с каждым годом процедура становится проще и прозрачнее.

«При этом привлечь работника к ответственности за то, что он не открыл листок нетрудоспособности, практически невозможно», — заявил Косов.

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что больничные, в том числе по беременности и родам в 2025 году вырастут в связи с повышением МРОТ.

Величина МРОТ в России с 1 января 2025 года увеличивается до 22 440 рублей. Соотношение с медианной зарплатой за 2023 год увеличится до 48% (в прошлом году она составила 46 751 рубль). Повышение МРОТ затронет около 4,2 млн работающих граждан.