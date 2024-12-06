Москва, 6 декабря, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В России планируется ввести новый порядок выдачи больничных листов, он может начать действовать с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект приказа, подготовленный Министерством здравоохранения РФ, размещён на портале нормативных правовых актов.

РИА Новости/ Алексей Сухоруков

Нововведения затронут тех, кто часто берёт больничный. Как следует из приложения к тексту приказа, для россиян, которых в течение полугода признавали нетрудоспособными четыре раза и более, введут ограничение.

Листок нетрудоспособности этим гражданам будут выдавать на срок до трёх календарных дней, его продление возможно только по решению врачебной комиссии. В соответствии с действующим законодательством, лечащий врач выдаёт больничный на срок до 15 дней, стоматолог и фельдшер — до 10.

Новые правила предусматривают учёт количества выданных листков нетрудоспособности. Из подсчёта общего числа больничных исключат бюллетени, выданные для ухода за больным родственником, реабилитации или лечения серьёзных заболеваний. Это позволит не учитывать случаи, не связанные с состоянием собственного здоровья, и сосредоточиться на выявлении системных проблем.

В Минздраве пояснили, что цель нововведения — улучшить качество оказания медицинской помощи. Учёт частоты выдачи больничных поможет выявить причины частых обращений за листками нетрудоспособности и принять меры для профилактики заболеваний, указали в ведомстве.

Публичное обсуждение проекта закончено, идёт подведение итогов обсуждения, сказано в материалах. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что максимальную выплату по больничному листу в РФ увеличат. Выплаты по больничному регулярно индексируют, и в ближайшие годы максимальный размер за день вырастет с сегодняшних 4 тыс. рублей до 5,7 тыс. рублей в 2025 году и до 6,8 тыс. рублей — в 2026-м. В 2026 году размер максимальной выплаты по больничному составит 207,6 тыс. рублей в месяц.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее заявила, что больничные, в том числе по беременности и родам, в 2025 году вырастут в связи с повышением МРОТ.

Размер МРОТ в России с 1 января 2025 года увеличивается до 22 440 рублей. Повышение затронет около 4,2 млн работающих граждан.