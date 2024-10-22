Москва, 22 октября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут увеличены в 2025 году в связи с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Как отметила парламентарий, размер ряда социальных выплат определяется определёнными показателям, включая МРОТ.

«В зависимости от роста минимального размера оплаты труда увеличиваются такие пособия, как пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам», — приводит слова Бессараб Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Госдума России приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей с 1 января 2025 года. Отмечалось, что соотношение с медианной заработной платой за 2023 год увеличится до 48%. По данным Росстата, медианная заработная плата в минувшем году составила 46 751 рубль. Увеличение МРОТ затронет около 4,2 млн работающих граждан.

Законопроект был принят в первом чтении 17 октября. Уточнялось, что инициатива призвана способствовать реализации задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным, по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с показателем на 2023 год — не менее 35 тыс. рублей в месяц.