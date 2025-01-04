Москва, 4 января, 2025, 09:12 — ИА Регнум. Суд арестовал банковские счета по делу бывшего заместителя председателя правительства Омской области Владимира Куприянова, обвиняемого в крупной взятке. Об этом 4 января сообщили в правоохранительных органах.

Владимир Гердо/ТАСС

Речь идёт о четырёх счетах, открытых ранее в банке ВТБ. Арест на них по решению следствия суд наложил в связи с тем, что при рассмотрении дела по существу к обвиняемым может быть заявлен гражданский иск. Кроме того, прокуратура может инициировать изъятие имущества Куприянова в пользу государства.

«Общая сумма средств, которые находятся [на счетах], составляет несколько миллионов рублей», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, бывшего министра труда и социального развития Омской области, вице-губернатора Владимира Куприянова 5 июня задержала специально вылетевшая из Москвы оперативная группа. Чиновника этапировали в столицу. В отношении него возбудили уголовное дело.

Вместе с экс-министром правоохранители задержали заместителя председателя Омского городского совета Дмитрия Саханя и депутата Законодательного собрания Дмитрия Павлова.

6 июня Басманный районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Срок содержания под стражей экс-чиновнику продлили до февраля 2025 года. По версии следствия, Куприянов получил взятку в виде денег, а также имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе ранее знакомому лицу.

Владимир Куприянов с октября 2015 года был министром труда и социального развития Омской области, а с конца 2018 года совмещал этот пост с должностью вице-губернатора. 25 мая губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об отставке Куприянова.