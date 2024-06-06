Омск, 6 июня, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали и этапировали в Москву бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, сообщило 6 июня омское издание «Коммерческие вести» со ссылкой на два независимых друг от друга источника.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По их данным, Куприянов был задержан 5 июня специально вылетевшей из Москвы оперативной группой и этапирован в столицу. Возбуждено уголовное дело, однако по какой именно статье, издание не уточняет.

Отмечается, что экс-министр труда и социального развития — не единственный задержанный в Омске московской спецгруппой. Также, по данным издания, были задержаны заместитель председателя Омского городского совета Дмитрий Сахань и депутат Законодательного собрания Дмитрий Павлов. Последний был задержан в Москве, уточняет издание.

Владимир Куприянов с октября 2015 года был министром труда и социального развития Омской области, с конца 2018 года он совмещал этот пост с должностью вице-губернатора. 25 мая губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об отставке Куприянова.

Как передавало ИА Регнум, в мае в Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Клебанова по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей.

Тверской суд Москвы 25 апреля арестовал первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову. Её обвинили в получении взятки в размере 123 млн рублей. Бывшую чиновницу задержали днём ранее. Она курировала вопросы здравоохранения, а в марте уволилась.