Вашингтон, 4 января, 2025, 08:52 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен ввести новые ограничения на разработку нефтяных и газовых месторождений. Такое решение может оказаться выгодным для президента России Владимира Путина, сообщила 4 января американская газета The Washington Examiner.

Mark Schiefelbein/AP/TASS Президент США Джо Байден

Как отметили авторы материала, это станет «прощальным подарком» Байдена российскому лидеру и «благом» для России, поскольку внедрение таких ограничений вызовет значительное увеличение цен на природные ресурсы в Европе.

Вместе с тем этот шаг Байдена может повлиять на ситуацию на Украине, считают авторы статьи. По их словам, расходы западных стран вырастут, что может негативно отразиться на уровне поддержки, предоставляемой Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg 10 декабря проинформировало о том, что администрация Байдена может ужесточить санкции против экспорта нефти из России.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае принятия таких санкций они нанесут удар по самим авторам таких инициатив.

Американская газета The Washington Post 24 декабря со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, написала, что команда действующего президента США планирует до инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа ввести против российского энергетического сектора новые санкции.

Ограничительные меры нацелены на международные суда, перевозящие российскую нефть в незападные страны, и на российских экспортёров нефти, которые пока не попали в чёрный список. Кроме того, рассматривается вариант отзыва лицензии, позволяющей банкам обрабатывать российские энергетические транзакции. Отмечалось, что новые санкции якобы позволят команде Трампа получить дополнительные рычаги на переговорах с российским руководством по Украине.