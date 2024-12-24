Вашингтон, 24 декабря, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Команда президента США Джо Байдена планирует до инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа ввести против российского энергетического сектора новые санкции, сообщила 24 декабря американскаягазета The Washington Post.

Global Look Press/CNP/AdMedia

О планах Белого дома изданию сообщили четыре человека, знакомые с ситуацией.

Санкции нацелены на международные суда, перевозящие российскую нефть в незападные страны, и на российских экспортёров нефти, которые пока не попали в чёрный список. Кроме того, рассматривается вариант отзыва лицензии, позволяющей банкам обрабатывать российские энергетические транзакции.

Как отметило издание, новые санкции якобы позволят команде Трампа получить дополнительные рычаги на переговорах с российским руководством по Украине.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg 10 декабря проинформировало о том, что администрация Байдена может ужесточить санкции против экспорта нефти из России.

Главы МИД стран Европейского союза 16 декабря утвердили 15-й пакет антироссийских санкций, которые коснутся судов, якобы задействованных в транспортировке российских энергоресурсов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что от новых санкций в результате пострадает не РФ, а сам Запад, поскольку увеличится риск потери стабильности международных энергетических рынков.