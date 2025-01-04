Нью-Йорк, США, 4 января, 2025, 06:10 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп назвал незаконной политической атакой и фарсом решение судьи в Нью-Йорке назначить на 10 января вынесение ему приговора по делу о фальсификации деловой документации.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Политик выразил недовольство судебным решением, которое, по его мнению, является неправомерным. Он заявил, что суд обязал явиться его 10 января, что противоречит Конституции США и может привести к концу президентства в том виде, в котором мы его знаем.

Как сообщало ИА Регнум, судья в Нью-Йорке назначил на 10 января вынесение приговора Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации. Обвиняемого обязали предстать перед судом.

30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты 130 тыс. долларов бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Дональд Трамп через адвокатов подал ходатайство в суд Нью-Йорка с просьбой прекратить дело о выплате Дэниэлс, сославшись на решение главы Белого дома Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера.