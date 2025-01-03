Нью-Йорк, США, 3 января, 2025, 23:01 — ИА Регнум. На экстренном заседании Совета Безопасности ООН по сектору Газа 3 января представитель Палестины при всемирной организации Рияд Мансур рассказал историю убитого во время израильского удара палестинского врача Махмуда Абу Нуджайла и расплакался.

JUSTIN LANE/ЕРА/ТАСС Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур

Представитель Палестины сообщил, что доктор был убит во время удара Израиля по больнице Эль-Ауда.

Рияд Мансур процитировал сообщение, которое врач написал много месяцев назад на доске планирования операций.

«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали всё, что могли. Помните о нас. Помните о нас», — сказал Мансур.

После этих слов у представителя Палестины в ООН потекла слеза. Он собрался и продолжил своё выступление.

Как сообщало ИА Регнум, число жителей сектора Газа, погибших в анклаве с октября 2023 года во время боевых действий, достигло почти 45,6 тыс.

26 декабря стало известно, что около 50 человек, в том числе пятеро медработников, погибли в результате удара Израиля по зданию рядом с больницей «Камаль Адван» на севере сектора Газа. Такие данные привёл минздрав анклава со ссылкой на главу указанного медучреждения.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что ему неизвестны цели Израиля в секторе Газа, однако он считает их заслуживающими осуждения.