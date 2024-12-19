Москва, 19 декабря, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что ему неизвестны цели Израиля в Секторе Газа, однако он считает их заслуживающими осуждения.

Global Look Press/Omar Ashtawy/Keystone Press Agency

«Я не знаю, какие цели окончательные Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения», — сказал он.

Глава государства напомнил, что Россия неоднократно это делала, как на уровне общественности, так и в Совете безопасности ООН.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря телеканал Al Jazeera сообщил о гибели своего оператора в секторе Газа в результате обстрела израильских войск. Он освещал ситуацию в лагере для беженцев Нусейрат, кроме представителя СМИ погибли пятеро сотрудников службы гражданской обороны.

Ранее стало известно, что за время боевых действий в секторе Газа погибли 194 журналиста. Палестинская сторона осудили преступления в отношении сотрудников СМИ, возложив полную ответственность за их гибель на США с Израилем и их союзников.

Путин 7 ноября в очередной раз призвал остановить бои в Секторе Газа и сделать всё возможное для урегулирования конфликта. Российский лидер также отметил, что нападение ХАМАС на израильские населённые пункты в 2023 году является терроризмом, однако отвечать на это нужно соразмерно.