Газа, Палестина, 27 декабря, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Около 50 человек, в том числе пятеро медработников, погибли в результате удара Израиля по зданию рядом с больницей «Камаль Адван» на севере сектора Газа. Об этом 26 декабря заявил директор больницы Хусам Абу Сафия, сообщает минздрав палестинского анклава.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Около 50 человек, включая пятерых медработников больницы «Камаль Адван», погибли в результате бомбардировки самолётами ВВС Израиля здания, соседнего с больницей», — уточнил Абу Сафия.

Точное число погибших не приводится, информация о количестве пострадавших устанавливается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пять журналистов палестинской новостной сети Quds погибли близ больницы «Аль-Авда» в секторе Газа при очередном ударе армии Израиля.

За сутки 24 декабря как минимум 21 человек погиб и 51 получил ранения в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа.

15 декабря оператор телеканала Al Jazeera Ахмад аль-Лух погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Также при ударе погибли пятеро сотрудников службы гражданской обороны.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что ему неизвестны цели Израиля в секторе Газа, однако он считает их заслуживающими осуждения.