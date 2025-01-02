Газа, Палестина, 2 января, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Число жителей сектора Газа, погибших в анклаве с октября 2023 года во время боевых действий, достигло почти 45,6 тыс. Об этом сообщило 2 января министерство здравоохранения указанной территории.

Hadi Daoud/Global Look Press

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что количество жертв составляет не менее 45 581 человека. Кроме того, по информации минздрава, ещё 108 438 палестинцев пострадали.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки в секторе погибли 28 палестинцев и ещё 59 получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря стало известно, что около 50 человек, в том числе пятеро медработников, погибли в результате удара Израиля по зданию рядом с больницей «Камаль Адван» на севере сектора Газа. Такие данные привёл минздрав анклава со ссылкой на главу указанного медучреждения.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что ему неизвестны цели Израиля в секторе Газа, однако он считает их заслуживающими осуждения.

В ноябре российский лидер очередной раз отметил, что нужно остановить бои в палестинском анклаве. Он призвал сделать всё возможное, чтобы урегулировать конфликт в секторе Газа. Путин также подчеркнул, что нападение радикального палестинского движения ХАМАС на израильские населённые пункты в 2023 году является терроризмом, но отвечать на такие атаки следует соразмерно.