Чернигов, Украина, 3 января, 2025, 19:02 — ИА Регнум. В районе старого аэродрома в Чернигове после удара прогремели четыре взрыва, проинформировал 3 января координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Чернигов, хорошо прилетело. Четыре хороших взрыва, район Эпицентра, район старого аэродрома», — написал он в Telegram-канале.

Ранее украинское издание «Общественное. Новости» передавало, что в Чернигове прогремел взрыв. Как отметили журналисты, это уже не первый взрыв за день в городе.

Днём ранее на фоне воздушной тревоги в Днепропетровске прогремели взрывы. После этого звуки сирен раздавались в Черкасской, Полтавской, Закарпатской, Херсонской областях. По информации украинского интернет-издания «Страна. ua», тревогу объявили из-за угрозы баллистических ракет.

Ночью 2 января воздушную тревогу объявили в Киеве. Также об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.

Вечером 1 января взрывы прогремели в городе Канев в Черкасской области. Данные от местных властей о возможных повреждениях не приводились.