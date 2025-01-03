Чернигов, Украина, 3 января, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 3 января в городе Чернигове на Украине, украинское интернет-издание «Общественное. Новости».

Hennadii Minchenko/Global Look Press

По информации журналистов, это уже не первый взрыв за день в указанном населённом пункте.

«В Чернигове прозвучал повторный взрыв», — уточняется в сообщении.

Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, в свою очередь, проинформировал, что на окраине города взрывалась ракета. Официальной информации от Министерства обороны России об ударах по объектам ВСУ в этом регионе пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января на фоне воздушной тревоги в Днепропетровске прогремели взрывы. Затем сирены раздались в Черкасской, Полтавской, Закарпатской, Херсонской областях и распространились на всю территорию Украины. Украинское интернет-издание «Страна. ua» утверждало, что тревогу объявили из-за угрозы баллистических ракет.

Также стало известно, что поздним вечером 1 января взрывы прогремели в городе Канев в Черкасской области. Данные от местных властей о возможных повреждениях не приводились.