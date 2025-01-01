Киев, 2 января, 2025, 02:00 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 1 января взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в городе Канев в Черкасской области. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждениях не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Черкасской, Сумской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Как передавало ИА Регнум, в Николаеве на юге Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил 1 января мэр города Александр Сенкевич.

Серия взрывов прогремела поздним вечером 31 декабря в подконтрольном Украине Запорожье. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольного Киеву Запорожья.