Днепропетровск, Украина, 2 января, 2025, 18:40 — ИА Регнум. На востоке Украины в городе Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает 2 января украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Днепре слышны звуки взрывов», — сказано в публикации в Telegram-канале.

В этот же день во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В 15:15 мск повторную тревогу объявили в Киеве.

Затем сирены раздались в Черкасской, Полтавской, Закарпатской, Херсонской областях и распространились на всю территорию Украины. По данным украинского издания «Страна. ua», тревогу объявили из-за угрозы баллистических ракет.

Как передавало ИА Регнум, на Украине ночью 2 января воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях. В украинской столице сирены взвыли в 04:36.

Также об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.