Киев, 2 января, 2025, 05:08 — ИА Регнум. На Украине ночью 2 января воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве сирены взвыли в 04:36.

Также об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 1 января взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в городе Канев в Черкасской области.

В Николаеве на юге Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил 1 января мэр города Александр Сенкевич.