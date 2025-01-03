Лондон, 3 января, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Во время выступления действующего президента США Джо Байдена пользователи заметили на его руке и подбородке странные пятна, напоминающие синяки. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

CNP/AdMedia/Global Look Press Джо Байден

«Байден выглядел ужасно. Он выглядел так, будто ударился нижней губой, весь опухший и в синяках», — приводится в публикации комментарий одного из пользователей.

В статье также приводятся комментарии сотрудников американских каналов, которые предположили, что уходящий президент мог пережить инсульт.

Как передавало ИА Регнум, 3 января Байден впервые выступил в 2025 году. Своё выступление в официальной резиденции в Вашингтоне о двух последних инцидентах со смертельным исходом в США он начал с ироничной шутки о себе самом. Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился, произнёс он, улыбаясь.

Джо Байден стал худшим президентом в истории Соединённых Штатов, полной и абсолютной катастрофой для Америки, заявил избранный президент США Дональд Трамп. А миллиардер Илон Маск и вовсе обвинил Байдена и его чиновников в государственной измене, потому что он продал материалы для строительства стены на границе с Мексикой.