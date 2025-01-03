Курск, 3 января, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Потери ВСУ в приграничных районах Курской области за минувшие сутки составили до 225 военнослужащих. Об этом сообщило 3 января Министерство обороны России.

Станислав Красильников/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, за указанный период на этом направлении удалось уничтожить два бронетранспортёра, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие украинских формирований.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января стало известно, что расчёт беспилотников российских десантников побил три танка ВСУ в приграничных районах Курской области. Один танк был на дороге, второй двигался по полю, а третий оказался спрятанным в лесу. Тремя точными ударами вражеские танки были разбиты.

В середине декабря британский журнал The Economist написал, что положение ВСУ после их нападения на Курскую область становится всё хуже. Один из офицеров украинской армии, который пообщался со СМИ, признал, что Украина терпит неудачи и потеряла «около половины» территорий, которые ранее контролировала.