Лондон, 17 декабря, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Положение украинских военных после вторжения в Курскую область становится всё хуже. Об этом 16 декабря написал британский журнал The Economist.

Сеогей Корсун ИА Регнум Зеленский. Курская область. ВСУ

«Украинцы держатся, хотя условия… становятся всё мрачнее. Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы. В Курске смерть всегда рядом; она практически держит тебя за руку», — привело издание слова украинского военного Руслана Мокрицкого.

По словам одного из офицеров ВСУ, российские войска имеют огромное преимущество как в личном составе, так и в вооружении, технике. Украина терпит неудачи и потеряла «около половины» территорий, которые ранее контролировала, указали авторы материала.

Российские силы ведут наступательные действия на восточном и западном флангах. Все украинские подразделения в Курске перешли к обороне, признали в ВСУ.

По данным The Economist, украинские военные столкнулись с неудачами после изменения состава подразделений в конце сентября. Стратегия по замене элитных бойцов на менее опытные подразделения оказалась ошибочной, это привело к потере контроля над значительной частью территорий.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ на 16 декабря, украинские формирования с момента вторжения в приграничье Курской области потеряли в общей сложности почти 41,5 тыс. бойцов. Также армией России было уничтожено за это время 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортёров, 1276 боевых бронированных машин, 1145 автомобилей, 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 74 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

Курская авантюра киевского режима — это преступление против народа России, заявил 16 декабря президент РФ Владимир Путин. Выбросить противника из Курской области — святая обязанность ВС РФ, а задача спецслужб — найти и покарать преступников, подчеркнул глава государства на коллегии Минобороны.

Вооружённые силы России прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации, отметил Путин. Президент добавил, что за 2024 год российские силы освободили 189 населённых пунктов.