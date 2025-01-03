Париж, 3 января, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона на фоне скандала с элитной 155-й механизированной бригадой Вооружённых сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской.

3 января издание Forbes писало о том, что бригада Анны Киевской, оснащённая немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar и проходившая специальную подготовку во Франции, понесла тяжёлые потери в боях под Красноармейском (Покровском). Более того, из 5800 военнослужащих около 1700 дезертировали ещё до прибытия на линию соприкосновения.

«Скандал с 155-й элитной бригадой ВСУ означает, что невероятно большое количество денег французских налогоплательщиков было потрачено на рекламу Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского для бригады, которой даже не существует!» — возмутился политик в соцсети X.

Филиппо также призвал Париж прекратить оказывать военную поддержку киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, командир взвода 21-й мехбригады национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко 25 ноября заявил, что у подавляющего количества военнослужащих в ВСУ нет мотивации воевать. По его данным, 90% украинских военных не имеют необходимого боевого опыта.

Газета The Financial Times 1 декабря сообщила, что с января по октябрь 2024 года из украинской армии дезертировали больше бойцов, чем за два предыдущих года. За 10 месяцев прокуратура возбудила 60 тыс. уголовных дел в связи с тем, что военные бросили позиции. Издание отметило, что часть украинских мужчин используют программы обучения за границей, чтобы там сбежать из учебного лагеря.