Сумы, Украина, 25 ноября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Командир взвода 21-й мехбригады Национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко констатировал, что у подавляющего большинства украинских военных нет мотивации продолжать военный конфликт.

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«Люди устали», — сказал он в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в понедельник, 25 ноября.

По словам Хоменко, 90% личного состава его взвода не имеют ни необходимых боевых навыков, ни тем более желания принимать участие в боевых действиях.

Издание выпустило репортаж о плачевном состоянии украинских боевиков, которые в настоящее время находятся на территории Курского приграничья. По его данным, проблемы с мотивацией и опытом у украинских военных могут стать помехой в противостоянии российским силам. Хоменко выразил надежду, что ситуация изменится, но отметил, что для этого необходимо провести значительные изменения в обучении и поддержке личного состава.

Как сообщало ИА Регнум, пленный военнослужащий ВСУ Александр Приймачук рассказал, что в украинских танковых подразделениях не хватает военных. По его данным, примерно 400 человек, служивших в украинской Государственной специальной службе транспорта, перевели в танковые подразделения. Лично его мобилизовали как водителя, но на линии фронта ему выдали автомат и поставили охранять мосты и другие объекты, а на машине он так и не ездил.

Ранее, в середине ноября, украинский военнопленный Александр Раполюк, попавший в плен к ВС России в Курской области, рассказал, что забыл, возле какого населённого пункта базировалась его группа. Это произошло из-за того, что он был пьян. Бойцы выпивали, пользуясь тем, что командиров на месте почти никогда не было.