Киев, 1 декабря, 2024, 11:05 — ИА Регнум. За первые десять месяцев текущего года из украинской армии дезертировало больше бойцов, чем за два вместе взятых предыдущих года. Об этом 1 декабря сообщила газета Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА Регнум

По данным авторов публикации, с января по октябрь украинской прокуратурой было возбуждено порядка 60 тыс. уголовных дел в отношении оставивших свои позиции военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Один из офицеров 123-й бригады ВСУ заявил изданию, что за почти три года ведущихся боевых действий в его подразделении ни разу не было проведено ротации. При этом ранее группа бойцов этой бригады самовольно ушла с позиций в районе Угледара.

Уточняется, что часть жителей Украины используют программы обучения военнослужащих ВСУ за границей, чтобы дезертировать. По словам источника газеты в польских силовых структурах, в среднем около 12 новобранцев ВСУ ежемесячно самовольно покидают учебные лагеря для них на территории Польши.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая 8 ноября рассказала, что проходящие военную подготовку на полигонах ВСУ рекруты каждый день самовольно оставляют свои части. По её словам, также среди украинских новобранцев нередки случаи пьянства.

Ранее в этот же день британский журнал The Economist написал со ссылкой на источники в генштабе Украины, что боевики украинских формирований массово бегут с фронта на фоне падения их морального духа. Отмечалось, что доля дезертиров в рядах украинской армии достигает 20%.

Депутат Верховной рады Анна Скороход 29 октября заявила, что свыше 100 тыс. военных ВСУ дезертировали или самовольно оставили свою часть. По её утверждению, в военных действиях принимают участие якобы только 10–15% от общей численности украинских войск.

Заместитель командира роты бригады морской пехоты Черноморского флота ВМФ России с позывным Клинцы 2 ноября рассказал, что бойцы ВСУ в приграничье Курской области стали чаще самовольно покидать позиции на фоне продвижения российских военных к Судже. Он также заявил, что бойцы ВСУ деморализованы, так как им известно о наступлении армии России.