Москва, 3 января, 2025, 01:30 — ИА Регнум. Российские подразделения приближаются к Красноармейску (Покровску), а недавно сформированная элитная 155-я механизированная бригада ВСУ «Анна Киевская», которая проходила подготовку во Франции, начала разваливаться ещё до того, как прибыла в зону боевых действий в районе Красноармейска. Об этом написал Forbes.

ИА Регнум ВСУ

«Анна Киевская» — одна из немногих бригад ВСУ с немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar. Из 5800 военнослужащих около 1700 уже дезертировали.

Командование ВСУ формирует бригады из неопытных солдат, которые при первой возможности пытаются сбежать, а также они неэффективны из-за отсутствия подготовки и оборудования, отметили авторы журнала.

В боях под Красноармейском 155-я бригада понесла тяжёлые потери, включая танки, рассказал один из украинских военных изданию. По его мнению, решение командования создавать бригады из новобранцев и оснащать их техникой «идиотское».

При этом, политика главы киевского режима Владимира Зеленского и его генералов, призванная демонстрировать, что у Украины есть резервы и способность сражаться, показушная, считают авторы журнала.

Как сообщало ИА Регнум, в Вооруженных силах Украины в 2024 году участились случаи самовольного оставления частей, признал в интервью телеканалу «Рада» Владимир Зеленский.

Украинская армия уже фактически разбежалась, заявил 1 января депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, необученные мобилизованные украинцы либо гибнут на фронте, либо покидают воинские части.

Украинские военные не поддерживают режим Владимира Зеленского, отказываясь выполнять задачи командования ВСУ. Об этом сообщил перешедший на сторону ВС РФ бывший украинский военный медик, а ныне боец добровольческого отряда Владимир Кошелек с позывным Историк.