Москва, 3 января, 2025, 05:33 — ИА Регнум. Суд в Москве обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям инфраструктуры российского нефтеперерабатывающего завода из-за постоянных атак украинских беспилотников. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Таким образом, исполняя решение суда, «Яндекс» в течение месяца должен удалить графические изображения предприятия из «Яндекс карты». Кроме того, с компании взыскана госпошлина.

Прокурор заявил, что в свободном доступе «Яндекса» находится информация об НПЗ, расположенном на стратегически важной территории. Предприятие обеспечивает нужды армии и флота в ходе спецоперации и в 2024 году подвергалось атакам БПЛА.

Надзорное ведомство безуспешно пыталось решить вопрос безопасности НПЗ с «Яндексом», поэтому обратилось в суд, который поддержал его доводы. Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, но суд решил, что информация об НПЗ подрывает обороноспособность государства и влияет на поставку материалов в Вооруженные силы РФ.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на Московского НПЗ в районе Капотня вспыхнул 1 сентября. Сначала пожару присвоили пятый уровень сложности, но потом его снизили до второго.

Пожару предшествовало уничтожение дронов ВСУ в небе над Подмосковьем. Силы ПВО сбили беспилотники в Капотне, Ступино, а также в районе Подольска, Одинцово, Видного и Раменок.