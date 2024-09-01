Москва, 1 сентября, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Капотне, возникший после атаки украинского беспилотника, локализован, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Открытого горения нет. Обстановка на месте спокойная», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале написал, что угрозы для людей и функционирования завода нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что площадь пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне составила 40 кв. метров. До этого номер сложности пожара на НПЗ понизили с пятого до второго.

Утром 1 сентября в районе Московского НПЗ силы ПВО сбили один из украинских беспилотников, атаковавших столичный регион. Украинские БПЛА также нейтрализованы в районах Подольска, Ступино, Одинцово, Видного, Раменок.

Три беспилотника ВСУ пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Разрушений нет, электроэнергия подаётся абонентам, отметил он.

По информации Минобороны России, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории 15 регионов. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 БПЛА.