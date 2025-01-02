Москва, 3 января, 2025, 02:02 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ после обстрела Ивановского в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

Дело возбуждено по факту совершения террористического акта против мирного населения.

Установлено, что 2 января ВСУ нанесли удар с применением дистанционных средств огневого поражения по населённому пукнту Ивановское, где находились мирные жители.

Следствие намерено установить и привлечь к уголовной ответственности представителей ВФУ, причастных в теракту.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в четверг, 2 января, врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам, в частности, одна из ракет попала в здание Дома культуры. Также повреждены здание школы-интерната и жилой дом. Детей в интернате не было.

В Курском приграничье подразделения противовоздушной обороны сбили за 2 января пять ракет ВСУ.