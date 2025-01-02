Курск, 2 января, 2025, 22:58 — ИА Регнум. Вечером 2 января в Курской области подразделения противовоздушной обороны сбили ещё одну ракету ВСУ, сообщили в оперштабе региона.

Станислав Красильников/РИА Новости

Уточняется, что украинская ракета была уничтожена в небе над приграничным районом Курской области.

В оперштабе поблагодарили бойцов ПВО за службу.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО в течение дня сбили четыре украинские ракеты над Курской областью.

Украинские войска ударили ракетами по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области, сообщил 2 января врио губернатора региона Александр Хинштейн. Удары пришлись исключительно по гражданским объектам, в частности, одна из ракет попала в здание Дома культуры, отметил Хинштейн.