Нью-Йорк, США, 2 января, 2025, 23:42 — ИА Регнум. В Нью-Йорке полиция полностью перекрыла подход и подъезд к небоскребу Trump Tower, который принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, сообщил ТАСС.

Zuma\TASS

Меры безопасности были приняты после теракта в Новом Орлеане и подрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.

По периметру небоскрёба в центре Нью-Йорка установили бетонные блоки и металлические заграждения. К зданию не подпускают пешеходов. Полицейские не дают водителям автомобилей останавливаться рядом.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 1 января в Новом Орлеане грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год на Бурбон-стрит. По словам очевидцев, после этого водитель транспортного средства вышел из автомобиля и открыл огонь. Согласно последним данным, число погибших составило 15 человек.

1 января в Лас-Вегасе у отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит Дональду Трампу, взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Водитель транспортного средства погиб. Ещё семь человек получили ранения.