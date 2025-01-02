Анкара, 2 января, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Турция выступает за немедленное прекращение огня на Украине, заявил в четверг, 2 января, глава МИД страны Хакан Фидан.

Михаил Метцель/РИА Новости Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Заявление было сделано на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров Фидана и его бельгийского коллеги Бернара Квентина. Стороны обсуждали региональные вопросы, отметил глава МИД Турции.

«Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине. Эта война, происходящая в 21-м веке в центре Европы, должна как можно скорее прекратиться, а вызванные этой войной миграционные, экономические и другие кризисы должны закончиться. Мы высказали наши мысли на этот счёт в ходе переговоров», — заявил Фидан.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара представила странам Евросоюза своё видения урегулирования украинского конфликта. Необходимо скорейшее прекращение огня и обеспечение справедливого мира, сказал президент Турции.

В ноябре 2024 года Фидан отмечал, что Запад открыто занял сторону в украинском конфликте, поставляя Киеву вооружения. Глава МИД Турции заявил, что, помимо открытого вооружённого противостояния, в этом конфликте ведётся также экономическая и политическая борьба.

Президент Владимир Путин в июне 2024 года отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре 2024 года отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.