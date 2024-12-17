Анкара, 17 декабря, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Турция представила странам Евросоюза своё видения урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

«В ходе наших переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Анкаре мы представили свои наблюдения и видения по достижению скорейшего прекращения огня на Украине и обеспечению справедливого мира», — сказал турецкий лидер.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября президент Турции раскритиковал решение властей США предоставить Украине «разрешение» на использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России.

Это решение приведёт к разжиганию и разрастанию конфликта, сказал Эрдоган журналистам. США, возможно, хотят, чтобы военный конфликт не закончился никогда, отметил он.

23 ноября глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Запад открыто занял сторону в украинском конфликте, поставив Киеву вооружения. Он также отметил, что, помимо открытого вооружённого конфликта, также ведётся экономическая и политическая борьба.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Президент России Владимир Путин ранее указал, что одним из условий для диалога Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.