Анкара, 23 ноября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. США и Европа открыто заняли сторону в украинском конфликте, поставив Киеву вооружения, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе общения с журналистами в Анкаре.

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«Америка и Европа, с самого начала послав оружие в Киев, создали ситуацию, когда они открыто приняли сторону в этом конфликте», — сказал он.

Фидан отметил, что, помимо открытого вооружённого конфликта, также ведётся экономическая и политическая борьба.

«Я рассматриваю это как глобальную войну в широком смысле этого слова. Президент России Владимир Путин говорил о риске глобальной войны. Тут мы подразумеваем войну в широком смысле этого понятия. Продолжение конфликта на Украине и в секторе Газа сейчас углубляет линии глобального разлома и объединяет определенных игроков, а поляризация усиливается», — добавил дипломат.

Глава МИД также уточнил, что крайне важно следить за тем, чтобы экономическое и политическое противоборство в других точках мира не перетекло в горячую войну.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал обновление ядерной доктрины РФ ответной мерой и самозащитой России. России пришлось принять эти меры, подчеркнул он.

20 ноября он раскритиковал решение властей США предоставить Украине «разрешение» на использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. Это решение приведёт к разжиганию и разрастанию конфликта, сказал Эрдоган журналистам. США, возможно, хотят, чтобы военный конфликт не закончился никогда, отметил он.