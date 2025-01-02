Санкт-Петербург, 2 января, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в том, что он взорвал пиротехническое изделие в подъезде жилого дома. Об этом сообщил 2 января канал 78.ru со ссылкой на свой источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По информации собеседника, 21-летний местный житель находился в компании других молодых людей в доме на проспекте Королёва. На громкий звук взрыва сбежались жильцы ближайших квартир. Они увидели повреждённые почтовые ящики.

Полиция разыскала подозреваемого по горячим следам. Его доставили в отделение, где был составлен протокол об административном правонарушении. Сейчас полицейские устанавливают личности других участников происшествия.

Источник уточнил, что также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, в марте женщина в Перми подожгла петарду в уборной в Доме культуры имени А. Г. Солдатова, где располагалась участковая избирательная комиссия. Посетительница получила травму руки и попала в больницу.

21 декабря в подмосковном Королёве мужчина взорвал петарду в торговом центре, после чего скрылся и пришёл в отделение полиции, где также пытался поджечь петарду, но был задержан. Им оказался местный житель 1961 года рождения.

В конце декабря в Нижнем Новгороде 13-летний мальчик, сидя с друзьями на фуд-корте в торговом центре, достал петарду и поджёг её. Пиротехническое изделие взорвалось у него в руке, из-за чего подросток получил травму кисти. Мальчику провели операцию.