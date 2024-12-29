Нижний Новгород, 29 декабря, 2024, 17:57 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде подростку оторвало кисть руки взрывом петарды на фуд-корте в торговом центре. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл в ТЦ «Седьмое небо». 13-летний мальчик, сидя с друзьями на фуд-корте, достал петарду и поджёг её. Пиротехническое изделие взорвалось в его руке, из-за чего подростку оторвало кисть.

Находившиеся рядом люди стали разбегаться из-за хлопка.

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