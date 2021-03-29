Пермь, 17 марта, 2024, 19:14 — ИА Регнум. В Перми произошёл взрыв петарды в Доме культуры имени А. Г. Солдатова, где располагается участковая избирательная комиссия. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.

Григорий Сысоев/ РИА Новости

«Сегодня, 17 марта, в уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате женщина получила травму руки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, её госпитализировали в медицинское учреждение

В ведомстве добавили, что других пострадавших в результате инцидента нет, правоохранительные органы проводят проверку.

Как передавало ИА Регнум, в Краснодаре 13-летняя школьница подожгла скатерть на одном из избирательных участков. Она принесла с собой розжиг и спички и подожгла скатерть на парте. Возгорание потушили своими силами, бюллетени не повреждены, участок продолжил работать в обычном режиме. Мотивы подростка выясняются.

16 марта суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО до 14 мая девушку, бросившую коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков. Фигурантка возражала и просила о домашнем аресте.

До этого в Москве возбудили ещё одно уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в ходе голосования на выборах президента России. 15 марта на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы женщина подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад перешёл к экстремизму, пытаясь сорвать выборы в России. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь назвала подонками людей, которые портят избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. Задержанные признались, что им обещали деньги, след «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.