Варшава, 2 января, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Киев и Варшава совместно создали секретные оружейные предприятия на польской территории. Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в Польше Пётр Лукасевич.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«К сожалению, я не могу обсуждать это подробно, но сотрудничество уже включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также происходит в сфере высоких технологий. Некоторые страны заявляют о таком сотрудничестве, как строительство завода военной техники, поскольку географически они расположены далеко от России. География очень важна в этом контексте», — отметил дипломат.

Лукасевич также уточнил, что в отличие от Германии Польша не может афишировать создание такого рода предприятий, ведь находится в непосредственной близости от России.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава предлагает Киеву покупать у неё оружие в кредит. По его словам, Польша, учитывая военную, финансовую и экономическую помощь в пропорции к ВВП, поставила Киеву оружия и техники больше, чем любая другая страна.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.