Варшава, 1 ноября, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Польша предлагает Украине покупать у неё вооружения в кредит, заявил 1 ноября польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.

ИА Регнум

По его мнению, Варшаве следовало изначально отказать от безвозмездной военной помощи Киеву и ввести процесс кредитования.

«Это надо было делать с самого начала: вот, покупайте на польских заводах, в кредит. Расплатитесь, когда восстановитесь», — заявил Сикорский.

Он добавил, что правительство Дональда Туска уже внесло предложение по оборонному кредиту.

Как передавало ИА Регнум, Сикорский также ответил на обвинения со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского, обвинившего Варшаву в отказе поставлять советские истребители МиГ-29. Он отметил, что Польша, учитывая военную, финансовую и экономическую помощь в пропорции к ВВП страны, поставила Украине больше, чем любая другая страна. По его словам, Киев получил от Варшавы почти 300 танков, много тяжёлой техники, в том числе самолёты. Сикорский добавил, что Польше необходимо думать о собственной обороноспособности, поскольку видит якобы угрозы со стороны России.

До этого Зеленский заявил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Киеву МиГ-29, а альянс компенсирует их Варшаве, однако польские власти отказали в передаче самолётов. 2 октября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Украину в неблагодарности за оказанную военную помощь. По его словам, Варшава первой начала передавать оружие Киеву после начала конфликта.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.