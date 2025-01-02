Киев, 2 января, 2025, 15:42 — ИА Регнум. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

По данным ресурса на 15:44 мск, сигнал тревоги звучит во всех областях страны.

В 15:15 мск повторную тревогу объявили в Киеве. Затем сирены раздались в Черкасской, Полтавской, Закарпатской, Херсонской областях и распространились на всю территорию Украины.

Украинское издание «Страна. ua» сообщило, что тревогу объявили из-за угрозы баллистических ракет.

Как сообщал ИА Регнум, на Украине ночью 2 января воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях. В украинской столице сирены взвыли в 04:36. Также об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.

На Украине поздним вечером 1 января взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в городе Канев в Черкасской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич в тот же день сообщил о серии взрывов в городе.

ВС России в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.