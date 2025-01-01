Николаев, Украина, 1 января, 2025, 16:10 — ИА Регнум. В Николаеве на юге Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил 1 января мэр города Александр Сенкевич.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Николаеве слышны взрывы», — написал он в Telegram-канале.

Больше никаких подробностей глава города не привёл.

Также 1 января в подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявили воздушную тревогу.

Серия взрывов прогремела поздним вечером 31 декабря в подконтрольном Украине Запорожье. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольного Киеву Запорожья.

30 декабря ИА Регнум передавало, что воздушную тревогу объявили в Киевской и ещё семи областях Украины. Сирены прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В этот же день Вооружённые силы России нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса Украины.