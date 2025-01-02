Москва, 2 января, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Премию для журналистов-международников назовут именем легендарного личного фотографа Министерства иностранных дел России Эдуарда Песова. Об этом 2 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Антон Денисов/РИА Новости Эдуард Песов

«Принято решение, что в честь Эдуарда Иосифовича Песова, его имени, будет названа журналистская премия, которая будет вручаться журналистам-международникам», ― сказала дипломат в ходе церемонии прощания с фотографом в Москве.

Она добавила, что её формат в настоящее время прорабатывается.

Захарова подчеркнула, что Песов обладал невероятной творческой силой, он будет жить вечно в своих работах.

Как сообщало ИА Регнум, фотограф МИД Эдуард Песов умер 29 декабря на 93-м году жизни. Захарова назвала Песова фотолетописцем жизни Министерства иностранных дел, непосредственным участником тысяч крупнейших международных событий по всему миру, ярчайшей звездой, мощнейшим человеком. Дипломат также отметила его энергию и неравнодушие и призналась ему в любви.

Эдуард Песов с 1968 по 1992 год работал фотокорреспондентом ТАСС. В его объектив попали исторические встречи и бытовые эпизоды из жизни Никиты Хрущёва, Леонида Брежнева, Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина. Помимо этого, Песов работал со всеми министрами иностранных дел СССР и РФ, начиная с Андрея Громыко. С 1992 года перешёл работать в российское Министерство иностранных дел.

Песов являлся лауреатом множества международных выставок. В 2007 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2012 году ― орденом Дружбы.