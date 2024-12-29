Москва, 29 декабря, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Фотограф МИД Эдуард Песов умер на 93-м году жизни. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

РИА Новости/Андрей Теличев Фотограф Эдуард Песов

«Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру <…>. Он говорил: «Я фотограф, вы дипломаты». А при этом его работы сами становились акторами международных отношений», — написала она в своём Telegram-канале.

Она назвала Песова ярчайшей звездой, мощнейшим человеком, отметила его энергию и неравнодушие и призналась ему в любви.