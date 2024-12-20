Будапешт, 20 декабря, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Западные страны за время конфликта направили на помощь Украине суммарно почти €310 млрд. Об этом 20 декабря в эфире радио Kossuth сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

ТАСС/YOAN VALAT/EPA

Он отметил, что эти данные он получил во время переговоров с американцами.

«Европа и Америка в общей сложности потратили на Украину €310 млрд. Это огромная сумма, просто кошмарная», — сказал венгерский премьер-министр.

Орбан считает, что с таким объёмами средств можно сотворить чудеса. Например, эти деньги могли бы значительно улучшить экономическое положение в Европе: тогда европейцы жили бы лучше, цены на энергию были бы ниже, а экономический рост выше.

Также, по мнению премьер-министра Венгрии, их можно было бы направить на повышение уровня жизни стран Западных Балкан или на решение проблемы нелегальной миграции из зоны Сахеля.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь Энтони Блинкен 2 декабря сообщил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объёмом $725 млн. Её предоставили в рамках президентских полномочий по списанию со складов Пентагона. В минобороны США 7 декабря заявили, что Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи в размере $988 млн в рамках программы по закупке новых вооружений. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотники, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

17 декабря стало известно, что Евросоюз намерен предоставить Украине помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных российских активов.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря сообщил, что более 30 стран направили Киеву финансовую помощь на сумму $350 млрд, из них на военные нужды — около $170 млрд. Он отметил, что особо активно Украине помогают США, Германия, Великобритания, Дания и Франция.

В 2023 году финансовую поддержку киевскому режиму оказывали 54 иностранных государства, общий объём их затрат превысил $203 млрд. В Минобороны РФ сообщили, что они поставили ВСУ более 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, свыше 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тыс. беспилотников.